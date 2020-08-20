Зеленский заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины

Украинский президент Владимир Зеленский во время поездки в Херсонскую область заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины. Об этом сообщает УНИАН.

«Совсем рядом украинский Крым, и он обязательно к нам вернётся», — сказал Зеленский.

При этом президент считает, что «возвращение» полуострова «произойдёт гораздо быстрее», когда рядом с Крымом будет «цветущая, сияющая, успешная» Херсонская область.

Ранее Зеленский заявлял о намерении «вернуть вопрос Крыма» на повестку дня.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос о Крыме закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.