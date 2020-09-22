Глава дипломатии ЕС прибыл с официальным визитом на Украину

Короткая ссылка
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель прибыл с официальным визитом на Украину.
Глава дипломатии ЕС прибыл с официальным визитом на Украину
  • Reuters

Об этом он сам сообщил в своём Twitter.

«Начал свой визит на Украину сегодня со встречи с представителями гражданского общества и парламента. Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институции и судебные реформы имеют решающее значение для того, чтобы удовлетворить пожелания украинского народа», — написал он.

Ранее Боррель заявил, что в ЕС не намерены делать из Белоруссии «новую Украину».

Позднее глава дипломатии Евросоюза назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить