В ЕС заявили, что не намерены делать из Белоруссии «новую Украину»

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Никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии «новую Украину», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
В ЕС заявили, что не намерены делать из Белоруссии «новую Украину»
  • © REUTERS/Francois Lenoir

«Никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину. В этом конфликте не Европа и Россия противостоят друг другу, а белорусский народ противостоит своим руководителям», — написал дипломат в авторской статье для издания Le Journal du Dimanche.

Он отметил, что протестующие в Белоруссии не используют флаги ЕС.

Боррель также высказал мнение, что решение кризиса в Белоруссии должно проходить под эгидой ОБСЕ.

Ранее ЕС анонсировал санкционный список по Белоруссии в ближайшие дни. Сообщалось, что в него войдут высокопоставленные лица.

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