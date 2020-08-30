В ЕС заявили, что не намерены делать из Белоруссии «новую Украину»
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«Никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину. В этом конфликте не Европа и Россия противостоят друг другу, а белорусский народ противостоит своим руководителям», — написал дипломат в авторской статье для издания Le Journal du Dimanche.
Он отметил, что протестующие в Белоруссии не используют флаги ЕС.
Боррель также высказал мнение, что решение кризиса в Белоруссии должно проходить под эгидой ОБСЕ.
Ранее ЕС анонсировал санкционный список по Белоруссии в ближайшие дни. Сообщалось, что в него войдут высокопоставленные лица.