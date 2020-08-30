В ЕС заявили, что не намерены делать из Белоруссии «новую Украину»

Никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии «новую Украину», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину. В этом конфликте не Европа и Россия противостоят друг другу, а белорусский народ противостоит своим руководителям», — написал дипломат в авторской статье для издания Le Journal du Dimanche.

Он отметил, что протестующие в Белоруссии не используют флаги ЕС.

Боррель также высказал мнение, что решение кризиса в Белоруссии должно проходить под эгидой ОБСЕ.

Ранее ЕС анонсировал санкционный список по Белоруссии в ближайшие дни. Сообщалось, что в него войдут высокопоставленные лица.