Боррель анонсировал санкционный список по Белоруссии в ближайшие дни

Санкционный список по Белоруссии будет готов в ближайшие дни, в него войдут высокопоставленные лица, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«В ближайшие дни будет подготовлен список, чтобы принять его как можно скорее. Как раз сегодня я получил письмо от 11 стран — членов ЕС с просьбой сделать это как можно раньше, по ускоренной процедуре, но мы должны соблюдать процесс», — цитирует его ТАСС.

Боррель также заявил, что ЕС не признаёт результаты выборов в Белоруссии и «выражает поддержку народу».

«Осуждаем репрессии и просим власти начать всеобъемлющий диалог, чтобы найти выход из кризиса», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ответить странам, которые введут против республики санкции.

В частности, он уже поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.