Лукашенко пригрозил дать ответ на санкции против Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ответить странам, которые введут против республики санкции. В частности, он уже поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.
Лукашенко пригрозил дать ответ на санкции против Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом Лукашенко рассказал, общаясь с работниками ООО «Савушкин-Орша».

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они (поляки и литовцы. — RT) ещё в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Чёрное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго. — RT) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», — цитирует президента БЕЛТА.

Глава государства отметил, что «они зажрались и забыли, что такое Беларусь».

«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что ещё надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — подчеркнул он.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал санкции ЕС против ряда лиц в Белоруссии.

Как отметили в Киеве, Украина может присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии.

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