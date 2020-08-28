Лукашенко пригрозил дать ответ на санкции против Белоруссии
- РИА Новости
Об этом Лукашенко рассказал, общаясь с работниками ООО «Савушкин-Орша».
«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они (поляки и литовцы. — RT) ещё в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Чёрное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго. — RT) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», — цитирует президента БЕЛТА.
Глава государства отметил, что «они зажрались и забыли, что такое Беларусь».
«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что ещё надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — подчеркнул он.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал санкции ЕС против ряда лиц в Белоруссии.
Как отметили в Киеве, Украина может присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии.