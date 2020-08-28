Украина рассматривает возможность санкций против Белоруссии
- Reuters
«Санкций ЕС мы ещё не видели, но мы поддерживаем его (Евросоюза. — RT) подходы. Мы сделаем свои выводы, когда увидим эти санкции», — цитирует Кулебу ТАСС.
По словам министра, позиция Украины синхронизирована с партнёрами из Евросоюза и США.
«Будем скоординированно работать над тем, чтобы ситуация в Белоруссии была стабилизирована», — сказал он.
При этом он заявил, что Украина «не планирует никоим образом вмешиваться во внутренние дела Белоруссии».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал санкции ЕС против ряда лиц в Белоруссии. Сообщалось, что Евросоюз также изучит возможность введения ограничительных мер против белорусского лидера Александра Лукашенко.