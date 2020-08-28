Украина рассматривает возможность санкций против Белоруссии

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Украина может присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Украина рассматривает возможность санкций против Белоруссии
  • Reuters

«Санкций ЕС мы ещё не видели, но мы поддерживаем его (Евросоюза. — RT) подходы. Мы сделаем свои выводы, когда увидим эти санкции», — цитирует Кулебу ТАСС.

По словам министра, позиция Украины синхронизирована с партнёрами из Евросоюза и США.

«Будем скоординированно работать над тем, чтобы ситуация в Белоруссии была стабилизирована», — сказал он.

При этом он заявил, что Украина «не планирует никоим образом вмешиваться во внутренние дела Белоруссии».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал санкции ЕС против ряда лиц в Белоруссии. Сообщалось, что Евросоюз также изучит возможность введения ограничительных мер против белорусского лидера Александра Лукашенко.

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