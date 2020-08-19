ЕС введёт санкции против ряда лиц в Белоруссии

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз планирует ввести санкции в отношении «значительного» числа лиц в Белоруссии, «ответственных за насилие и фальсификацию на выборах».

Об этом, как передаёт РИА Новости, глава Евросовета заявил по итогам внеочередного саммита лидеров ЕС.

«Мы скоро введём санкции», — сказал он.

В том числе он сообщил, что ЕС изучит возможность введения санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко.

«Вопрос о Лукашенко будет обдумываться в рамках этого процесса», — заявил Мишель.

Он заявил, что в Евросоюзе не признают результаты президентских выборов в Белоруссии.

«Мы призываем власти Белоруссии найти мирный выход из кризиса», — сказал глава Евросовета.

14 августа были опубликованы окончательные итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. У оппозиционного кандидата Светланы Тихановской 10,1% голосов.