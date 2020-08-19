ЕС введёт санкции против ряда лиц в Белоруссии
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- AFP
Об этом, как передаёт РИА Новости, глава Евросовета заявил по итогам внеочередного саммита лидеров ЕС.
«Мы скоро введём санкции», — сказал он.
В том числе он сообщил, что ЕС изучит возможность введения санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко.
«Вопрос о Лукашенко будет обдумываться в рамках этого процесса», — заявил Мишель.
Он заявил, что в Евросоюзе не признают результаты президентских выборов в Белоруссии.
«Мы призываем власти Белоруссии найти мирный выход из кризиса», — сказал глава Евросовета.
14 августа были опубликованы окончательные итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. У оппозиционного кандидата Светланы Тихановской 10,1% голосов.