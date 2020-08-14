В ЦИК Белоруссии назвали окончательные результаты выборов президента

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Центральная избирательная комиссия Белоруссии назвала окончательные результаты выборов президента, которые состоялись 9 августа, сообщает РИА Новости.
В ЦИК Белоруссии назвали окончательные результаты выборов президента
  • Reuters

Согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, Светлана Тихановская — 10,12%.

14 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о своём отъезде из страны. В свою очередь, Тихановская записала видеообращение, в котором призвала белорусские власти остановить насилие, а мэров городов — выступить инициаторами мирных акций.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны. Протестующие не согласны с результатами выборов. Позднее протесты переросли в забастовки на предприятиях.

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