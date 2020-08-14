«Я пока живой и не за границей»: Лукашенко опроверг информацию о своём отъезде из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о своём отъезде из страны. По его словам, эти слухи раскручивают его политические оппоненты. В стране с 9 августа проходят массовые акции протеста после выборов главы государства, а в своём новом обращении кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к мэрам белорусских городов, призвав их выступить организаторами мирных массовых собраний. В свою очередь, замглавы белорусского МВД Александр Барсуков заявил, что задержанные в ходе акций протеста не подвергались избиениям и унижениям, находясь в СИЗО. Ранее в СМИ и социальных сетях появились комментарии вышедших на свободу, в которых они заявили о побоях со стороны силовиков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о том, что он покинул страну, и прокомментировал призывы к забастовкам на предприятиях. Эти заявления он сделал в ходе совещания по работе строительной отрасли.

«Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: «Президент покинул страну и находится за границей», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

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Говоря о призывах к забастовкам, глава государства отметил, что остановка работы предприятий приведёт лишь к занятию конкурентами их ниши на рынке. По его словам, мировая экономика только начинает оживать после проблем, связанных с пандемией коронавируса.

«И все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим своё производство. Никогда. Нас ещё в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте», — заявил Лукашенко.

В то же время в сети появилось новое обращение кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, ранее выехавшей в Литву. По её словам, ситуация в стране критическая, поэтому необходимо прекратить насилие на улицах белорусских городов.

«Призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», — заявила Тихановская.

Политик поблагодарила силовиков, отказавшихся выполнять «преступные приказы против своих граждан», а также рабочих предприятий, объявивших забастовку.

AFP

© Sergei GAPON

В ночь на пятницу, 14 августа, из изолятора временного содержания на улице Окрестина в Минске начали выпускать задержанных во время массовых акций протеста, проходивших в белорусской столице в последние дни.

По словам прибывшего к ИВС заместителя министра внутренних дел Белоруссии Александра Барсукова, к утру должны были быть освобождены все находящиеся в нём люди. Чиновник также заявил, что задержанные в ходе акций протеста не подвергались унижениям.

«Издевательств никаких не было. Я с каждым переговорил», — добавил он.

Ранее в СМИ и социальных сетях появились заявления белорусских граждан, вышедших на свободу после пребывания в ИВС. По их словам, сотрудники правоохранительных органов без какого-либо основания избивали людей, унижали их, а также помещали по десять и более задержанных в камеры, предназначенные для четырёх человек.

«Окружающие были в шоке, мы в белых халатах, направляют оружие... Кровь стыла в венах от того, что мы слышали», — рассказала журналистам врач скорой помощи Анастасия, задержанная на акции медиков.

Накануне председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова сообщила, что президент страны Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации с массовыми задержаниями в ходе протестов.

«Нам не нужна драка. Не нужна война. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идёт интенсивная работа в этом направлении», — заявила она.

По её словам, к вечеру 13 августа были освобождены около тысячи человек, при этом сделано это было «под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях», а несовершеннолетние были переданы под расписки родителям.

В свою очередь, министр внутренних дел республики Юрий Караев извинился перед случайными прохожими, которые получили повреждения в результате действий силовиков, попав «под раздачу». По его словам, все мирные граждане, задержанные сотрудниками милиции, должны быть освобождены как можно скорее, в том числе журналисты.

«Насилие надо остановить в головах, это как один персонаж говорил про разруху в головах. Ведь любая революция, любой хаос — слава богу, что до революции у нас ещё не дошло, — порождает такой упадок жизни населения, прекращается работа экономики... Нашей безопасности и спокойствию завидовали все, и из-за чего мы их сейчас разрушаем, из-за каких целей?» — добавил Караев, подчеркнув, что не является «кровожадным человеком».

При этом глава МВД сообщил, что за три последних дня было совершено «11 сознательных наездов» на сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Белоруссии обратилось к соотечественникам с призывом «остановить раскручивание спирали насилия».

«Мы хотим, чтобы в стране вновь звучал детский смех, а не вой сирен и гудков, звуки взрывов, мы хотим чувствовать атмосферу радости и спокойствия. Жизнь очень хрупка и скоротечна, здоровье легко потерять, не надо тратить этот бесценный дар на провоцирование насилия и поощрять наметившийся раскол в обществе!» — говорится в сообщении.

Акции протеста в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как стали известны предварительные результаты прошедших в республике выборов президента. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — более 10%. Граждане республики, недовольные организацией и итогами голосования, уже на протяжении пяти дней выходят на акции, которые перерастают в столкновения с полицией. В ходе стычек силовики применили резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, дубинки и водомёты. Протестующие использовали камни, фаеры, «коктейли Молотова» и другие подручные средства.

По данным СМИ, общее число задержанных превысило 7 тыс. Были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников милиции. Следственный комитет организовал проверку по факту гибели протестующего в Минске.

Вместе с тем на ряде белорусских предприятий начались забастовки. Рабочие потребовали остановить насилие и провести новые выборы.

Москва выразила обеспокоенность ситуацией в Белоруссии после президентских выборов. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, попытки найти «русский след» в организации беспорядков в республике безосновательны.

«Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнёрами на белорусские власти. Прослеживаются отчётливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», — сказала Захарова.

Ранее главы МИД ряда европейских стран призвали Минск вступить в диалог с оппозицией, а литовский президент Гитанас Науседа заявил, что не считает Александра Лукашенко легитимным лидером, поскольку в Белоруссии «нет свободных демократических выборов». Он также указал на возможность применения санкций к Минску, если ситуация не разрешится мирным путём.