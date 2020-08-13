«Массовые беспорядки не происходили спонтанно»: в Белоруссии заявили о скоординированности действий протестующих

В белорусском МВД подвели итоги четвёртой ночи протестов в стране. В ведомстве заявили, что беспорядки утратили массовость, хотя уровень агрессии по отношению к силовикам остаётся высоким. Сообщается, что за время протестов пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что массовые беспорядки в стране происходили при участии координаторов и провокаторов. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев поручил силовикам «не трогать журналистов» в ходе беспорядков. На этом фоне власти освободили ряд репортёров, включая двух стрингеров, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly. Вместе с тем журналисты нескольких белорусских государственных СМИ заявили о своём увольнении.

В ночь на 13 августа в Белоруссии продолжились выступления протестующих. Согласно данным МВД республики, минувшей ночью за участие в несанкционированных акциях были задержаны около 700 человек.

В ведомстве заявили, что «беспорядки по стране утратили массовость», однако уровень агрессии по отношению к полиции остаётся высоким. Сообщается, что за время протестов пострадали 103 силовика, из которых 28 госпитализированы.

Вместе с тем Следственный комитет Белоруссии заявил, что массовые беспорядки в стране могли координировать специально обученные лица.

В ходе изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что «координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям», добавили в ведомстве.

«Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОНа отходили», — заявили в СК.

Напомним, акции протеста в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как стали известны предварительные результаты прошедших в республике выборов президента. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — более 10%. Граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на митинг, который перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией. В ходе стычек силовики применяют резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, дубинки и водомёты. Протестующие используют брусчатку, фаеры, «коктейли Молотова» и другие подручные средства.

Так, минувшей ночью в Минске были задержаны два человека, изготавливавшие «коктейли Молотова». Как сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, у задержанных была обнаружена десятилитровая канистра с бензином и бутылка растительного масла.

На фоне протестов глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что поручил силовикам «не трогать журналистов», кроме тех случаев, когда репортёры становятся «между нарушителями и силами правопорядка».

«Пользуясь случаем, глава МВД ещё раз обращается к журналистам (с просьбой. — RT) не рисковать собой на незаконных уличных акциях, где идут жёсткие столкновения», — отметила Ольга Чемоданова.

Она добавила, что Караев взял под личный контроль ситуацию с журналистами, освещающими протесты.

Напомним, в ходе протестов в республике были зафиксированы многочисленные случаи задержания журналистов, в том числе российских, и силового воздействия на них. Позднее большинство репортёров были отпущены.

Так, 13 августа главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что белорусские власти отпустили двоих стрингеров видеоагентства Ruptly Сергея Каменетского и Александра Ковалёва, которые четверо суток не выходили на связь.

Ещё одна девушка, которая также сотрудничает с RT, провела в камере двое суток и рассказала об условиях, в которых находятся задержанные.

«По протоколу место задержания отличается от фактического. В женской камере на шесть человек находятся 37, в мужской — 50 человек. Спят по очереди. Еды нет, вода из-под крана. Всем дают от семи до 15 суток. Некоторых мужчин избивали», — рассказала она.

На этом фоне несколько журналистов, работавших на белорусских государственных телеканалах, заявили об увольнении. Так, Евгений Перлин в своём Instagram опубликовал пост, озаглавленный «Что стало с моей Беларусью?», в котором заявил об уходе с телеканала «Беларусь-1» и отметил, что на его решение никто не влиял. Об увольнении с телеканала сообщил и ведущий военной программы «Арсенал» Владимир Бурко.

«Начну с главного: я больше не ведущий этого телепроекта, ушёл сам, не без приключений, но ушёл», — написал журналист.

Также об увольнении из Агентства теленовостей сообщил ведущий Сергей Козлович: «Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное».

Кроме того, накануне глава МИД Чехии Томаш Петршичек сообщил, что ведомство вызвало посла Белоруссии для дачи разъяснений относительно заявления Александра Лукашенко о якобы причастности Праги к событиям в Белоруссии.

«Послу было заявлено, что мы ни в коем случае не согласны с тем, что происходит сейчас в Белоруссии: подавление митингов, жестокое обращение с демонстрантами, которые хотят выразить своё мнение о ситуации в собственной стране. Что мы не согласны с тем, как проходила вся предвыборная кампания, во время которой были арестованы представители оппозиции, а для контроля за голосованием не были допущены наблюдатели ОБСЕ», — приводит его слова РИА Новости.

10 августа Лукашенко в ходе встречи с исполнительным секретарём СНГ Сергеем Лебедевым назвал прошедшие в стране выборы «праздником» и заявил, что за рубежом нашлись люди, которые захотели его испортить: «Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять».

Лукашенко также назвал фейками появившуюся в местных СМИ информацию о том, что в некоторых населённых пунктах бойцы ОМОНа отказывались противостоять демонстрантам и складывали щиты.

Вместе с тем накануне несколько человек, которые утверждают, что служили в силовых структурах Белоруссии, разместили в своих аккаунтах в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою форму в знак солидарности с протестующими.

Так, Евгений Новицкий опубликовал в Instagram запись, на которой его брат выбрасывает в мусорный бак форму с нашивкой «спецназ», заявив, что не может гордиться тем, где служил. Ещё один пользователь, Артём Белинович, разместил видео, на котором выкидывает в мусорный контейнер берет со словами: «Братства спецназа в Белоруссии больше нет». По данным СМИ, ещё несколько подобных роликов появились в белорусских Telegram-каналах. Отмечается, что авторы нескольких видео сжигают свою форму перед камерой.