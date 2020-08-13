СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков

Следственный комитет Белоруссии разыскивает координаторов массовых беспорядков и обратился к гражданам за помощью в поиске.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на представителей ведомства.

«По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно — координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица», — указано в тексте.

СК призвал граждан, располагающих сведениями о координаторах, обратиться в управление ведомства по Минску.

Ранее в пресс-службе МВД Белоруссии заявили, что беспорядки в стране утратили массовость.