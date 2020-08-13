СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков
- © Следственный комитет Республики Беларусь
Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на представителей ведомства.
«По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно — координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица», — указано в тексте.
СК призвал граждан, располагающих сведениями о координаторах, обратиться в управление ведомства по Минску.
Ранее в пресс-службе МВД Белоруссии заявили, что беспорядки в стране утратили массовость.