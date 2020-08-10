Явка свыше 84% и акции протеста: как прошли выборы президента Белоруссии

В Белоруссии проходят акции протеста после завершившихся в стране президентских выборов. По данным СМИ, в Минске правоохранительные органы применили водомёты и светошумовые гранаты для разгона протестующих. Кроме того, сообщается о пострадавших в ходе столкновений протестующих с сотрудниками милиции и ОМОНа, однако в МВД эту информацию не подтверждают. Между тем, по данным ЦИК Белоруссии, на выборах лидирует действующий президент Александр Лукашенко. Явка составила более 84%.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента страны. Вплоть до закрытия избирательных участков в 20:00 процесс голосования проходил в целом спокойно. Однако после в различных городах начались акции протеста, которые переросли в столкновения с правоохранительными органами.

По данным РИА Новости, милиция и ОМОН применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водомёты для разгона демонстрантов в центре Минска. Те в ответ бросали в правоохранителей зажжённые фаеры и строили баррикады из мусорных баков.

Журналисты на местах сообщают о раненых среди протестующих и нескольких госпитализированных, однако в МВД Белоруссии заявили, что не располагают информацией о пострадавших.

Толпа протестующих теснит ОМОН на улице в Минске. Кадры нашего корра Константина Придыбайло pic.twitter.com/73HBrbWkf8 — RT на русском (@RT_russian) August 9, 2020

Кроме того, в материалах СМИ говорилось о пострадавших сотрудниках правопорядка, но Министерство внутренних дел страны не подтвердило и это.

Как заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, «многое из того, что пишется в интернете (об акциях протеста. — RT), не соответствует действительности».

— Тебя ОМОН так?



— Да.



— Ты что-то провоцировал?



— Нет, просто убегал.



Кадры нашего корреспондента Константина Придыбайло из Минска, где идут жёсткие стычки протестующих с полицией pic.twitter.com/EFVB1anV5P — RT на русском (@RT_russian) August 9, 2020

Между тем, по данным Центризбиркома и экзитполов, проведённых по заказу телекомпании «Мир», действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах главы республики.

Как сообщила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, Лукашенко побеждает во всех районах страны, которые отчитались о подсчёте голосов на выборах президента.

По данным экзитполов, действующий лидер страны набирает 79,7% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 6,8%. Остальные претенденты на должность руководителя страны — Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень — получили поддержку 1,1%, 2,3% и 0,9% респондентов соответственно.

Однако оппозиция полагает, что эта информация не соответствует действительности. В частности, Тихановская заявила, что уверена в своей победе на выборах.

«Мы считаем экзитполы непрозрачными и не можем полагаться на данные с закрытых участков. Мы будем ждать официальных результатов и обязательно направим жалобу, чтобы отстоять свои права», — отметила она.

Явка на избирательные участки Белоруссии уже к полудню воскресенья превысила 50%, а к 20:00 перевалила за 84%. При этом до 9 августа жители республики имели возможность в течение пяти дней проголосовать досрочно.

В Москве для граждан Белоруссии открылся избирательный участок в посольстве, расположенном на улице Маросейке. Утром у входа в диппредставительство образовалась длинная очередь. В посольстве объяснили такую ситуацию высокой активностью избирателей и мерами предосторожности на фоне коронавирусной угрозы.

Также находящиеся в России белорусы получили возможность проголосовать в Санкт-Петербурге и Калининграде.

Волна протестов

Нынешняя избирательная кампания в Белоруссии была весьма насыщенной на события.

О намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост главы государства заявили среди прочих три новых фигуры в белорусской политике: экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, предприниматель Валерий Цепкало и Светлана Тихановская, жена видеоблогера Сергея Тихановского.

Последний намеревался баллотироваться сам, но в силу ряда причин не смог этого сделать. Тогда он сконцентрировался на выдвижении своей супруги. 29 мая на пикете по сбору подписей в Гродно Тихановский был задержан. Как сообщил в июле Следственный комитет страны, в отношении Тихановского заведено несколько уголовных дел «по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов».

Тем не менее ЦИК Белоруссии принял документы у Светланы Тихановской.

Светлана Тихановская

РИА Новости

© Илья Питалев

Бабарико было отказано в регистрации из-за претензий к нему со стороны правоохранителей. В июне силовые органы Белоруссии заподозрили экс-главу Белгазпромбанка в финансовых махинациях в период работы в этом учреждении. Как пояснил председатель Комитета госконтроля (КГК) республики Иван Тертель, следствие считает, что Бабарико и его подчинённые за несколько лет вывели в Латвию более $430 млн со счетов банка.

Ещё одному представителю оппозиции — Валерию Цепкало — ЦИК отказал в регистрации, заявив о большом количестве поддельных подписей в поддержку выдвижения его кандидатуры. В июле он с двумя детьми покинул Белоруссию и выехал в Россию. В начале августа к ним присоединилась супруга предпринимателя Вероника. Отъезд из страны Цепкало объяснил опасениями уголовного преследования.

После того как Бабарико и Цепкало выбыли из предвыборной гонки, оппозиция консолидировалась вокруг Тихановской. В своём предвыборном выступлении на телеканале «Беларусь 1» она заявила, что добивается перемен в политической жизни республики, но подчеркнула, что оппозиция не собирается проводить «майдан» и готова защищать государство от давления внешних сил.