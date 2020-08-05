Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных в республике граждан России.
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
  • © president.gov.ua

Как сообщает офис президента Украины, «главы государств подробно обсудили вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера».

Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе.

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам», — сказал Зеленский.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии в ночь на 29 июля россиян в ближайшее время отпустят на свободу.

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