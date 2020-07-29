Агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян

Короткая ссылка
Белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян.
Агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян
  • РИА Новости

«Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, ещё один человек был обнаружен и задержан на юге страны», — говорится в сообщении.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал данную информацию в беседе с Интерфаксом. По его словам, он убеждён, что это не соответствует действительности.

«В любом случае информация потребует проверки во взаимодействии с правоохранительными органами России», — добавил он.

Как пишет БЕЛТА, задержание было проведено в ночь на 29 июля под Минском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить