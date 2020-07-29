Белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян.

«Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, ещё один человек был обнаружен и задержан на юге страны», — говорится в сообщении.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал данную информацию в беседе с Интерфаксом. По его словам, он убеждён, что это не соответствует действительности.

«В любом случае информация потребует проверки во взаимодействии с правоохранительными органами России», — добавил он.

Как пишет БЕЛТА, задержание было проведено в ночь на 29 июля под Минском.