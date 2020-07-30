Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке беспорядков

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Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. Как сообщили в Следственном комитете республики, на данный момент решается вопрос об их аресте.
Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке беспорядков
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«Вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления (подготовке массовых беспорядков. — RT) были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера», — говорится в сообщении на сайте СК Белоруссии.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее посол России в стране Дмитрий Мезенцев прокомментировал эту информацию.

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