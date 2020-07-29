Посол России в Белоруссии прокомментировал данные о задержании россиян

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Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев высказался по поводу появившейся в СМИ информации о якобы задержании 33 россиян в республике.
Посол России в Белоруссии прокомментировал данные о задержании россиян
  • РИА Новости

По его словам, российская сторона не получала пока официальных данных на этот счёт и намерена сделать запрос в компетентные органы Белоруссии по этому поводу.

«Посольство не располагает официальной информацией о задержании в Белоруссии граждан России. Посольство запросит официальную информацию у компетентных органов Белоруссии», — сказал он ТАСС.

Ранее агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян.

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