Посол России в Белоруссии прокомментировал данные о задержании россиян
- РИА Новости
По его словам, российская сторона не получала пока официальных данных на этот счёт и намерена сделать запрос в компетентные органы Белоруссии по этому поводу.
«Посольство не располагает официальной информацией о задержании в Белоруссии граждан России. Посольство запросит официальную информацию у компетентных органов Белоруссии», — сказал он ТАСС.
Ранее агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян.