В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии

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Кремль рассчитывает, что права задержанных в Белоруссии граждан России будут соблюдаться в полной мере. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии
  • РИА Новости

«Безусловно, мы рассчитываем на то, что все права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере», — сказал он.

Песков уточнил, что российская сторона на данный момент «имеет неполную информацию о произошедшем». 

«Сегодня наш посол общается с МИД и с коллегами в Минске, поэтому рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло», — отметил пресс-секретарь.

Ранее МИД Белоруссии запросил у посла России в стране Дмитрия Мезенцева разъяснения по поводу целей нахождения на белорусской территории задержанных россиян.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее Мезенцев прокомментировал эту информацию.

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