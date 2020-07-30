В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии

Кремль рассчитывает, что права задержанных в Белоруссии граждан России будут соблюдаться в полной мере. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы рассчитываем на то, что все права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере», — сказал он.

Песков уточнил, что российская сторона на данный момент «имеет неполную информацию о произошедшем».

«Сегодня наш посол общается с МИД и с коллегами в Минске, поэтому рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло», — отметил пресс-секретарь.

Ранее МИД Белоруссии запросил у посла России в стране Дмитрия Мезенцева разъяснения по поводу целей нахождения на белорусской территории задержанных россиян.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее Мезенцев прокомментировал эту информацию.