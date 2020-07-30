Украина может запросить экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян
- Reuters
«Вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действиях будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами», — говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в министерстве, основанием для этого являются сообщения СМИ о том, что среди задержанных якобы есть люди, участвовавшие в вооружённом конфликте в Донбассе.
В МИД подчеркнули, что Украина внимательно следит за развитием ситуации в соседнем государстве.
Ранее государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал эту информацию.