Минск запросил у Мезенцева разъяснения по поводу задержанных россиян

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МИД Белоруссии запросил у посла России в стране Дмитрия Мезенцева разъяснения по поводу задержанных на белорусской территории россиян.
Минск запросил у Мезенцева разъяснения по поводу задержанных россиян
  • Reuters

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Белоруссии.

«У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооружённых конфликтах», — указывается в заявлении.

Ранее государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал эту информацию.

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