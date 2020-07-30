Минск запросил у Мезенцева разъяснения по поводу задержанных россиян
- Reuters
Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Белоруссии.
«У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооружённых конфликтах», — указывается в заявлении.
Ранее государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал эту информацию.