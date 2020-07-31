В Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии в ночь на 29 июля россиян в ближайшее время отпустят на свободу.

По его словам, российской стороне до сих пор не предоставлена информация, обосновывающая задержание россиян.

«Но мы надеемся и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан», — сказал Песков.

Он отметил, что «безосновательное задержание российских граждан, причём 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Министерство иностранных дел России потребовало допустить к задержанным россиянам консульских сотрудников. В МИД также призвали Минск отказаться от нагнетания «ненужных негативных эмоций» в преддверии президентских выборов.