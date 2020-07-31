В Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят
- РИА Новости
- © Максим Блинов
По его словам, российской стороне до сих пор не предоставлена информация, обосновывающая задержание россиян.
«Но мы надеемся и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан», — сказал Песков.
Он отметил, что «безосновательное задержание российских граждан, причём 33 граждан, не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».
29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Министерство иностранных дел России потребовало допустить к задержанным россиянам консульских сотрудников. В МИД также призвали Минск отказаться от нагнетания «ненужных негативных эмоций» в преддверии президентских выборов.