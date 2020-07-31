«Необходимо прекратить нагнетание ненужных эмоций»: МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Министерство иностранных дел РФ требует допустить к задержанным в Белоруссии россиянам консульских сотрудников. В МИД также призвали Минск отказаться от нагнетания «ненужных негативных эмоций» в преддверии президентских выборов. По мнению российских дипломатов, вызывает недоумение намерение Белоруссии обозначить случившееся как попытку вмешательства во внутренние дела, поскольку у Минска есть все необходимые документы для установления реальных причин нахождения россиян в стране.

МИД РФ отреагировал на задержание 33 российских граждан в Белоруссии. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва призывает Минск отказаться от нагнетания «ненужных негативных эмоций» в период президентских выборов в Белоруссии.

Также по теме Посольство получило уведомление: что известно о задержании россиян в Белоруссии Посольство России в Белоруссии получило от МИД республики уведомление о задержании в стране российских граждан. Госсекретарь Совбеза...

«Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций», — отмечается в сообщении на сайте МИД РФ.

Напомним, выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа 2020 года. Помимо действующего главы государства Александра Лукашенко, зарегистрировано ещё четверо кандидатов, в том числе Светлана Тихановская, жена блогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел. Накануне состоялся митинг в её поддержку, на который, по данным СМИ, пришли несколько десятков тысяч человек. Официальных данных по числу участников акции нет.

В МИД России отметили, что «попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает по меньшей мере недоумение». Подчёркивается, что у Минска есть все необходимые документы для установления истины.

«Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты», — пояснили в российском МИД.

При этом указывается, что логистикой задержанных россиян, которые по неизвестным причинам не попали на свой рейс, занималась белорусская компания. Россияне были вынуждены задержаться в Белоруссии для приобретения билетов на другой рейс, отметили в министерстве.

В МИД России призвали Минск незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников.

«Рассчитываем на взвешенный и объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной», — заключили в министерстве.

Ранее в Кремле отвергли обвинения в причастности российской стороны к организации массовых протестов в Белоруссии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия рассчитывает получить «исчерпывающую информацию» о произошедшем в Белоруссии.

«Наш посол общается с МИД и с коллегами в Минске, поэтому рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло. Безусловно, мы рассчитываем на то, что права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере», — говорил Песков.

Заявления о «причастности» России к протестам в соседней республике официальный представитель Кремля назвал «инсинуациями». Он также опроверг информацию о том, что среди задержанных якобы есть граждане Украины.

© Скриншот видео: «Беларусь 1»

В среду, 29 июля, белорусское информагентство БЕЛТА сообщило о задержании под Минском 32 россиян, которые якобы являются «бойцами иностранной частной компании Вагнера», ещё один был задержан на юге Белоруссии.

Помимо этого, БЕЛТА сообщала о якобы прибытии в Белоруссию более 200 человек «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Президент республики Александр Лукашенко провёл срочное совещание с членами Совбеза. По его словам, произошло «чрезвычайное происшествие».

«Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно, не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», — сказал белорусский лидер.

30 июля госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что в отношении задержанных россиян возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка террористического акта».

«В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны», — говорилось в сообщении Следственного комитета Белоруссии.