Посольство получило уведомление: что известно о задержании россиян в Белоруссии

Посольство России в Белоруссии получило от МИД республики уведомление о задержании в стране российских граждан. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков рассказал, что Министерство иностранных дел республики пригласит послов России и Украины из-за сложившейся ситуации: по его словам, ряд граждан «были зафиксированы в Донбассе». Ранее агентство БЕЛТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов задержали неподалеку от Минска группу боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК).

Посольство России в Белоруссии получило от МИД страны официальное уведомление о задержании 32 россиян. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

«Посольством получено от главного консульского управления МИД Республики Беларусь официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России», — говорится в сообщении.

В свою очередь, госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков рассказал, что Министерство иностранных дел республики пригласит послов России и Украины из-за сложившейся ситуации.

«Задачи в том числе касаются работы Министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и Российской Федерации, и Украины для тех или иных пояснений и обсуждения соответствующих вопросов. Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек — это те, которые проходили по программе учёта людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу», — приводит его слова ТАСС.

Глава Совбеза добавил, что Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы, в том числе с Россией.

Ранее белорусское информагентство БЕЛТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов страны в ночь на 29 июля задержали неподалеку от Минска группу боевиков иностранной частной военной компании (ЧВК). Были задержаны 32 человека.

«Сегодня ночью сотрудниками правоохранительных органов Беларуси под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, ещё один человек был обнаружен и задержан на юге страны», — говорится в сообщении агентства.

В публикации утверждалось, что они переехали в санаторий неподалеку от Минска. По сообщению агентства, приезжие привлекли внимание «нехарактерным для российских туристов поведением» и своим внешним видом.

Российский сенатор, полковник ГРУ Алексей Кондратьев отметил, что информация о задержании российских граждан, якобы входящих в ЧВК Вагнера, требует проверки правоохранительными органами.

Кондратьев указал, что частные структуры не имеют ничего общего с государственной политикой, и призвал уточнить, к какой организации могли принадлежать задержанные.

«Информация о задержании в Белоруссии россиян требует проверки, правоохранительным органам наших стран нужно взаимодействовать по этой линии», — отметил сенатор в беседе с РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после появления сообщений о задержании россиян собрал срочное совещание с членами Совета безопасности страны и поручил разобраться с ситуацией.

В ходе совещания глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик также заявил, что задержанные — 32 гражданина Российской Федерации — являются членами ЧВК Вагнера.

Тем временем писатель Захар Прилепин заявил изданию URA.RU, что среди задержанных россиян есть люди, которые служили с ним в Донбассе в одном батальоне.

«Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах», — заявил он.

При этом писатель усомнился в том, что бойцы приехали в Белоруссию для дестабилизации ситуации в стране во время выборов, как говорится в материале агентства БЕЛТА.

Также в своём Telegram-канале Прилепин написал, что «если белорусское руководство начнёт эту историю использовать в своих целях», то это «нелепо будет выглядеть».

«Тут, насколько я могу судить со стороны, обычная история: хорошо обученные люди движутся в определённых направлениях по своим маршрутам, у них свои дела, никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно. Уж не знаю, зачем они всё это затеяли», — написал Прилепин.

В свою очередь, депутат Госдумы Леонид Калашников назвал сложившуюся ситуацию недоразумением и выразил надежду, что белорусские спецслужбы быстро с ней разберутся.

«То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, (считаю. — RT) крайне невероятным фактом, потому что это совершенно не в интересах России, и Россия никогда не вмешивается в такого рода игры», — заявил депутат.