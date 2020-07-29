Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
- Reuters
Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности.
«Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе это не назовёшь», — сказал Лукашенко и попросил главу КГБ Валерия Вакульчика детально доложить о ситуации.
Лукашенко считает, что надо обратиться немедленно в соответствующие структуры России, чтобы там объяснили, что происходит.
При этом белорусский лидер отметил, что у Минска «нет никаких целей опорочить близкую страну».
Ранее государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал эту информацию.