Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о задержании 33 граждан России, большинство из которых были задержаны в санатории под Минском.

Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности.

«Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе это не назовёшь», — сказал Лукашенко и попросил главу КГБ Валерия Вакульчика детально доложить о ситуации.

Лукашенко считает, что надо обратиться немедленно в соответствующие структуры России, чтобы там объяснили, что происходит.

При этом белорусский лидер отметил, что у Минска «нет никаких целей опорочить близкую страну».

Ранее государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал эту информацию.