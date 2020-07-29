Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал информацию о задержании 33 граждан России, большинство из которых были задержаны в санатории под Минском.
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
  • Reuters

Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности.

«Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе это не назовёшь», — сказал Лукашенко и попросил главу КГБ Валерия Вакульчика детально доложить о ситуации.

Лукашенко считает, что надо обратиться немедленно в соответствующие структуры России, чтобы там объяснили, что происходит.

При этом белорусский лидер отметил, что у Минска «нет никаких целей опорочить близкую страну».

Ранее государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал эту информацию.

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