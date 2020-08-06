Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины

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Белорусский президент Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами.
Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины
  • Reuters

Как передаёт БЕЛТА, об этом Лукашенко сказал в ходе совещания об обеспечении безопасности избирательной кампании.

В ходе совещания он также заявил о необходимости оценить ситуацию с выборами в Белоруссии и «выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности на ближайший период», если это будет сочтено необходимым.

«Ещё одна тема, которая всплыла, — это альтернативный подсчёт голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив», — заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян будет решаться с учётом подписанных Минском с Москвой и Киевом международных соглашений.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян в ближайшее время отпустят на свободу.

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