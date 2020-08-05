Лукашенко ответил на просьбу Зеленского об экстрадиции россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что вопрос экстрадиции задержанных в республике россиян будет решаться с учётом подписанных Минском с Москвой и Киевом международных соглашений.

Как сообщает БЕЛТА, в телефонном разговоре с Лукашенко Зеленский затронул вопрос задержанных в Белоруссии россиян. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях в Донбассе и украинская прокуратура ведёт расследование по данным фактам.

«Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», — говорится в сообщении агентства.

Ранее офис Зеленского сообщил, что президент Украины обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных в республике граждан России.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян в ближайшее время отпустят на свободу.