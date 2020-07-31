Песков: Россия не вмешивается в избирательную кампанию в Белоруссии

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Россия не вмешивается в избирательную кампанию в Белоруссии и надеется, что выборы будут соответствовать всем принципам свободного волеизъявления. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Россия не вмешивается в избирательную кампанию в Белоруссии
  • Reuters

«Мы по-прежнему не хотим никак вмешиваться в избирательную кампанию Белоруссии. Мы рассчитываем на то, что она пройдёт успешно, будет соответствовать всем принципам и нормам свободного волеизъявления», — сказал он.

Ранее в МИД России заявили, что намерение Белоруссии обозначить нахождение задержанных россиян на территории республики как попытку вмешательства во внутренние дела вызывает недоумение.

В российском министерстве подчеркнули, что у Минска есть все необходимые документы для установления реальных причин нахождения граждан России в стране.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

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