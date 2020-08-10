«Лукашенко победил, у Тихановской почти 10%»: ЦИК Белоруссии объявила предварительные итоги президентских выборов

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко одержал победу на выборах главы государства. Об этом объявили в Центризбиркоме республики. Согласно подсчётам, Лукашенко набрал 80% голосов, его основной конкурент Светлана Тихановская получила поддержку почти 10% избирателей. Ночью во многих городах республики прошли акции протеста, переросшие в стычки с сотрудниками правоохранительных органов — известно о пострадавших и задержанных. В СК Белоруссии заявили о возбуждении уголовных дел по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников милиции.

Александр Лукашенко победил по результатам президентских выборов в Белоруссии. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики, оглашая предварительные итоги голосования. Действующий глава государства, занимающий свой пост с 1994 года, набирает 80,23% голосов.

Его ближайший конкурент Светлана Тихановская получила поддержку 9,9% избирателей. Явка составила 84,23%, то есть 5 млн 790 тыс. человек.

«Вот такие предварительные данные, которые будут уточняться к заседанию комиссии, посвящённой итогам выборов, но я не думаю, что они существенным образом изменятся», — заявила председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.

Ранее супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника сообщила о намерении Тихановской обратиться в суд. Ещё один кандидат — Андрей Дмитриев — также утверждал, что были допущены нарушения при подсчёте голосов.

Ночные протесты

Вечером в воскресенье, спустя несколько часов после закрытия избирательных участков, на улицы белорусских городов начали выходить демонстранты. В Минске одной из основных точек их сбора стала площадь у стелы «Минск — город-герой». Также на центральных улицах столицы начали появляться баррикады. Как заявила ТАСС пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, «правоохранители были вынуждены применить специальные средства против участников беспорядков», в том числе шумовые гранаты, машины с водомётами. СМИ сообщали также об использовании силовиками резиновых пуль, однако официального подтверждения этой информации пока не было.

— Тебя ОМОН так?



— Да.



— Ты что-то провоцировал?



— Нет, просто убегал.



Кадры нашего корреспондента Константина Придыбайло из Минска, где идут жёсткие стычки протестующих с полицией pic.twitter.com/EFVB1anV5P — RT на русском (@RT_russian) August 9, 2020

Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к своим сторонникам и белорусским силовикам.

«Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей: предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране, и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», — приводит её слова портал tut.by.

Ситуация в Минске стала успокаиваться примерно к трём часам ночи. Так, в МВД Белоруссии сообщили, что «контролируют ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях». В СК республики при этом рассказали, что следственно-оперативная группа приступила к осмотру места происшествия в центре города, и призвали прохожих разойтись, чтобы не мешать её работе.

Аналогичные протестные акции, также перераставшие в стычки с правоохранителями, проходили в Бресте, Гродно, Гомеле и других городах.

Точной информации о пострадавших на данный момент нет, однако Telegram-каналы сообщали об одном погибшем и по меньшей мере четырёх пострадавших.

По словам представителя правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича, имеются данные о трёх пострадавших и одном погибшем.

«Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьёзно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», — цитирует его ТАСС.

Также неизвестно точное количество задержанных в ходе произошедших событий. По данным правозащитного центра «Весна», в ходе протестов по всей стране задержали как минимум 140 человек.

В посольстве РФ в Белоруссии не получали уведомлений о том, что среди задержанных могут быть россияне.

Руководитель белорусского СК Иван Носкевич заявил о возбуждении уголовных дел по факту массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Фигурантам может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

«Они (массовые беспорядки. — RT) имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали», — цитирует его агентство БЕЛТА.

В то же время агентство Sputnik Беларусь отмечает, что в республике уже вторые сутки наблюдаются проблемы с интернетом.

«Дежавю в Минске»

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя произошедшие в ночь на 10 августа события в Белоруссии сравнил их с украинским «евромайданом».

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«Дежавю в Минске. Очевидно, что существуют те, кто не согласен с переизбранием Лукашенко. Однако они всё ещё громкое меньшинство, которое пытается навязать свою волю молчаливому большинству. И западные «геоинженеры» беззастенчиво используют это, подобно тому как они поступали на «майдане» на Украине, разрушая страну», — написал дипломат в Twitter.

Как считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, причиной массовых акций в Белоруссии стало недоверие к избирательной системе республики.

«Нельзя допускать, чтобы в обществе присутствовало сомнение в достоверности выборов. Нельзя допускать, чтобы люди думали, что их голос украли. Я надеюсь, что белорусские власти примут правильное решение, что не будут применяться жёсткие меры противодействия, и что ситуация успокоится и власть не допустит вмешательства извне. Потому что, естественно, есть силы, которым выгодно раскачать ситуацию в стране. Нам это крайне невыгодно», — подчеркнул собеседник RT.