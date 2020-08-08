«Факты, подтверждающие провокацию»: посол РФ рассказал о причинах инцидента с задержанием россиян в Белоруссии

Представлены факты, подтверждающие, что задержание российских граждан в Белоруссии является организованной из третьей страны провокацией, которая призвана осложнить отношения Москвы и Минска, заявил посол России в республике Дмитрий Мезенцев. Он добавил, что проверка Следственного комитета РФ подтвердит «заказной характер масштабной аферы». Вместе с тем в консульстве России после встречи с задержанными отметили улучшение условий их содержания.

Задержание российских граждан в Белоруссии является организованной из третьей страны провокацией, призванной осложнить отношения Москвы и Минска в период подготовки к выборам главы белорусского государства. Об этом заявил посол России в республике Дмитрий Мезенцев.

Он рассказал, что сотрудники консульства 6 и 7 августа провели встречи с гражданами, которые «по-прежнему не понимают причин своего задержания, как и предъявленных обвинений в приготовлении к участию в массовых беспорядках».

«Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси», — приводит слова посла ТАСС.

Дипломат указал, что сотрудники белорусских спецслужб отреагировали на въезд указанных граждан «прямолинейно и жёстко», не обладая полной информацией и не взаимодействуя с российскими коллегами. По мнению Мезенцева, проверка Следственного комитета РФ подтвердит «заказной характер масштабной аферы». В то же время посол сообщил о готовности сотрудников СК к совместной работе с белорусской стороной, в результате которой будет доказана непричастность России к «провокационному спектаклю».

«Российская сторона не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности, росту напряжённости в братской Беларуси, особенно в предвыборный период», — отметил дипломат.

Мезенцев добавил, что освобождение россиян и их возвращение домой будет справедливым и обоснованным в данной ситуации шагом.

В свою очередь, консул России в Белоруссии Роман Попов по итогам встречи с задержанными гражданами отметил улучшение условий их содержания.

«Консулы посольства России отмечают, что изменился режим содержания наших граждан в лучшую сторону, граждане России не высказывают жалоб на проведение следственных действий», — подтвердил он.

Здание посольства России в Белоруссии, Минск

РИА Новости

© Виктор Толочко

Напомним, 29 июля белорусское информагентство БЕЛТА сообщило, что под Минском были задержаны 32 гражданина России, ещё одного задержали на юге республики. Все они, как уверяло агентство, якобы являлись бойцами иностранной частной компании Вагнера. В публикации утверждалось, что задержанные остановились в санатории неподалёку от Минска и якобы привлекли внимание «нехарактерным для российских туристов поведением» и внешним видом. При этом в другой статье БЕЛТА говорилось, что была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Через некоторое время посольство РФ официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании россиян.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ст. 13 («Приготовление к преступлению») и ч. 2 ст. 293 УК Белоруссии («Приготовление к массовым беспорядкам»), им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, Минск передал Киеву список задержанных россиян для «проверки» на предмет их якобы возможного участия в боевых действиях в Донбассе и наличия украинского гражданства.

Также по теме «Использовали втёмную»: СМИ назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией украинских спецслужб Издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило, что задержание 33 россиян в Белоруссии...

После инцидента президент республики Александр Лукашенко потребовал разобраться в ситуации, заявив, что у республики «нет никаких целей опорочить близкую страну».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что россияне находились в Белоруссии транзитом, не совершали никаких противоправных действий и имели все необходимые документы.

6 августа издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило, что задержание россиян в Белоруссии является провокацией со стороны спецслужб Украины. Как отметило издание, «комплексная проверка российских правоохранительных органов показывает, что решивших подзаработать на охране за рубежом просто использовали втёмную». В СБУ «умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России», подчеркнуло издание, добавив, что материалы по спецоперации были переданы в Следственный комитет России.

В пятницу, 7 августа, состоялся телефонный разговор Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны выразили стремление совместными усилиями разобраться в ситуации «самым серьёзным образом».

«Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности», — говорится в сообщении.