«Не предъявлены факты»: в посольстве РФ призвали освободить задержанных в Белоруссии россиян

Сотрудники посольства России в Белоруссии встретились с 33 российскими гражданами, задержанными на территории республики. Об этом сообщил консул Кирилл Плетнёв. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что Минск не представил факты, позволяющие считать, что россияне могли планировать нарушения общественного порядка. В свою очередь, глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал крайне нелогичными комментарии белорусских СМИ, освещающих данную ситуацию, а также выразил надежду, что инцидент будет исчерпан и преодолён.

Сотрудники посольства России в Белоруссии встретились с 33 российскими гражданами, задержанными на территории республики. Об этом рассказал консул Кирилл Плетнёв.

Он уточнил, что встреча, в которой принимали участие консул и заведующий консульским отделом, состоялась накануне в одном из местных пенитенциарных учреждений.

Плетнёв добавил, что каждому из россиян предъявили постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, отметив, что в документах «явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей».

«В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с (блогером Сергеем. — RT) Тихановским и (арестованным белорусским оппозиционером Николаем. — RT) Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией», — пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».

В свою очередь, посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев призвал выпустить россиян на свободу.

«Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами», — приводит ТАСС слова главы дипмиссии.

Мезенцев добавил, что Минск не представил доказательства, позволяющие считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка.

«Подчеркиваю: согласиться с этим нельзя, потому что нет оснований и не предъявлены факты, которые подтверждают такое подозрение», — отметил посол.

Также по теме «Состоялся обстоятельный разговор»: Путин обсудил с членами Совбеза инцидент с задержанием россиян в Белоруссии Москва рассчитывает, что безосновательно задержанные в Белоруссии 33 гражданина РФ будут отпущены на свободу в самое ближайшее время....

Тем временем глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что политические элиты и правительственные круги Европы считают сложившуюся ситуацию срежиссированной акцией, что вызывает сожаление российской стороны.

Помимо этого, глава СВР назвал крайне нелогичными комментарии белорусских СМИ, освещающих данную ситуацию. Он выразил надежду, что инцидент с задержанием россиян будет исчерпан и преодолён.

«Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами», — уточнил Нарышкин.

Накануне глава белорусской следственной группы Александр Агафонов заявил, что россияне были допрошены следователями с участием защиты. По его словам, 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турецкую Республику, двое — на Кубу, один — в Сирию. Ещё один мужчина не назвал место визита, трое отказались от дачи показаний.

МИД России, комментируя инцидент, пояснил, что группа российских граждан следовала транзитом через Минск в Стамбул, при себе у них были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

В ведомстве указали, что логистикой граждан, которые по неизвестным причинам не попали на свой рейс, занималась белорусская компания. Россияне вынуждены были задержаться в республике для приобретения билетов на другой рейс.

Российский МИД призвал Минск отказаться от нагнетания «ненужных негативных эмоций» в период президентских выборов в Белоруссии, а также отметил, что «попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает по меньшей мере недоумение».

«Рассчитываем на взвешенный и объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной», — заключили в министерстве.

До этого на ситуацию с задержанием россиян также отреагировали в Кремле. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва рассчитывает получить исчерпывающие данные по факту произошедшего.

«Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания, нам об этом ничего не известно», — уточнил он.

Напомним, что о задержании под Минском 33 россиян, которые якобы являются «бойцами иностранной частной военной компании Вагнера», в среду, 29 июля, сообщило белорусское информагентство БЕЛТА. Позднее в ещё одном материале утверждалось, что в Белоруссию якобы прибыли более 200 человек «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании» (выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа 2020 года).