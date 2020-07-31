В Белоруссии допросили задержанных россиян

Задержанные в Белоруссии граждане России допрошены следователями с участием защиты, заявил глава следственной группы Александр Агафонов в эфире телеканала ОНТ.

«Все задержанные допрошены с участием защиты. Их показания непоследовательны и противоречивы», — цитирует представителя СК ТАСС.

По его словам, «11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турецкую Республику, двое — на Кубу, один — в Сирию, один вообще не знал, куда летит».

Три человека от дачи показаний отказались, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудников российского посольства обещали до конца пятницы, 31 июля, допустить к задержанным.

29 июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.