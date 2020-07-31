Дипломатов обещали допустить к задержанным в Белоруссии россиянам
- Reuters
«Нам было сказано, что гарантированно сегодня к исходу суток это будет обеспечено», — приводит его слова РИА Новости.
Мезенцев отметил, что задержка связана с перепиской между СК, МВД и МИД Белоруссии.
Ранее сообщалось, что глава белорусского Следственного комитета подписал разрешение на посещение российским консулом задержанных.
29 июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.