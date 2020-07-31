Дипломатов обещали допустить к задержанным в Белоруссии россиянам

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Сотрудников российского посольства обещали до конца пятницы, 31 июля, допустить к задержанным в Белоруссии россиянам. Об этом сообщил глава диппредставительства России в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 1».
Дипломатов обещали допустить к задержанным в Белоруссии россиянам
  • Reuters

«Нам было сказано, что гарантированно сегодня к исходу суток это будет обеспечено», — приводит его слова РИА Новости.

Мезенцев отметил, что задержка связана с перепиской между СК, МВД и МИД Белоруссии.

Ранее сообщалось, что глава белорусского Следственного комитета подписал разрешение на посещение российским консулом задержанных.

29 июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

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