СК Белоруссии разрешил консулу России посетить задержанных россиян

Глава Следственного комитета Белоруссии подписал разрешение на посещение российским консулом задержанных на территории страны граждан России.

«По появившейся информации, главой Следственного комитета подписано разрешение на посещение задержанных. Сейчас ждём технически, чтобы разрешение было передано и сотрудники могли осуществить свои функции», — приводит РИА Новости слова представителя посольства.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Министерство иностранных дел России потребовало допустить к задержанным россиянам консульских сотрудников. В МИД также призвали Минск отказаться от нагнетания «ненужных негативных эмоций» в преддверии президентских выборов.