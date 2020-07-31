СК Белоруссии разрешил консулу России посетить задержанных россиян
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«По появившейся информации, главой Следственного комитета подписано разрешение на посещение задержанных. Сейчас ждём технически, чтобы разрешение было передано и сотрудники могли осуществить свои функции», — приводит РИА Новости слова представителя посольства.
29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Министерство иностранных дел России потребовало допустить к задержанным россиянам консульских сотрудников. В МИД также призвали Минск отказаться от нагнетания «ненужных негативных эмоций» в преддверии президентских выборов.