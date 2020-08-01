Дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии россиянами

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Российские дипломаты провели встречу с группой граждан России, задержанных в Белоруссии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил консул посольства России в Минске Кирилл Плетнёв.
Дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии россиянами
  • © Скриншот видео: «Беларусь 1»

«Вчера вечером состоялась встреча заведующего консульским отделом и консула в одном из пенитенциарных учреждений Республики Беларусь с 33 задержанными российскими гражданами», — рассказал он.

Он также сообщил, что каждому из задержанных россиян белорусская сторона вручила постановление о заключении под стражу.

По словам консула, в этой ситуации явно прослеживается тенденциозность действий белорусских властей по отношению к россиянам.

Плетнёв отметил, что, по мнению российской стороны, заявления белорусских властей о якобы сговоре россиян с белорусскими оппозиционерами являются «надуманной и недействительной позицией».

29 июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что задержанные в Белоруссии россияне не совершали противоправных действий и имели все необходимые документы.

По его словам, у задержанных были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия.

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