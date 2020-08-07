«Использовали втёмную»: СМИ назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией украинских спецслужб

Издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины. Как отмечает КП, «комплексная проверка российских правоохранительных органов показывает, что решивших подзаработать на охране за рубежом просто использовали втёмную». Материалы по спецоперации были переданы в Следственный комитет, добавляет kp.ru.

Задержание 33 россиян на территории Белоруссии оказалось провокацией спецслужб Украины. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах.

«Комплексная проверка российских правоохранительных органов показывает, что решивших подзаработать на охране за рубежом… просто использовали втёмную», — отмечает КП.

Согласно данным, имеющимся в распоряжении издания, некто под именем «Сергей Петрович» «обзванивал бывших... бойцов так называемой ЧВК Вагнера с соблазнительным предложением поработать на охране нефтяных объектов в Сирии». Как отмечает издание, на телефонах абонентов высвечивался код арабской республики, однако позже стало известно, что номер был виртуальным, отследить его местоположение оказалось невозможно.

В ходе звонков, как сообщает kp.ru, «Сергей Петрович» «интересовался боевым прошлым» абонентов.

По информации КП, один из ветеранов боевых действий в Донбассе Артём Миляев (позывной «Шаман») «вызвался помочь» «Сергею Петровичу» «рекрутировать группу для «работы за рубежом».

Позже, как добавляет КП, к переговорам присоединился мужчина, представившийся «менеджером по безопасности «Роснефти» Сергеем Викторовичем Безинским и писавший «Шаману» с электронной почты, зарегистрированной якобы на домене нефтяной компании. Однако, как подчёркивает издание, человек с такими данными ни в России, ни в штате «Роснефти» не значится. Электронный адрес, которым пользовался «Безинский», в РФ также не зарегистрирован и перестал работать через двое суток после задержания россиян, добавляет kp.ru.

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Как сообщает КП, набирая людей, Артём Миляев обратился к своему знакомому, подполковнику ВС России в отставке по фамилии Кривенко, который стал помогать ему в вербовке, в том числе лично проводил собеседования с соискателями в WhatsApp. По данным издания, заказчику нужно было 90 человек: некоторых нашёл Кривенко, других — «Шаман». Однажды «Сергей Петрович» лично позвонил Кривенко и произвёл на того благоприятное впечатление, говорится в статье.

Тем временем в начале мая «заказчик» попросил Миляева увеличить группу ещё на 90 человек. Как сообщает КП, набрав людей, тот отправил все анкетные данные с фотографиями и реквизитами банковских карт для начисления зарплат на «адрес «Роснефти».

Позже, 6 июля, «Шаман» получил якобы «из «Роснефти» сообщение о «гибели «Сергея Петровича» в Ливии. Спустя несколько дней ему уже с «венесуэльского номера» позвонил новый куратор, представившийся Артуром. Номер, с которого он звонил, также виртуальный, как и телефон предыдущего заказчика.

«Артур», как сообщает КП, предложил переориентировать работу под «проекты «Роснефти», где как раз требовались 180 человек, только попросил разбить их на пять групп, каждой из них был назначен свой командир: «Шаман» (Миляев), «Юрич» (Кривенко), «Саныч» (Белик), «Парадокс» (фамилия редакции неизвестна), «Админ» (фамилия редакции неизвестна).

Как отмечает «Комсомольская правда», четыре группы должны были отправиться в Минск 24 июля, 26 июля, 4 августа и 6 августа, а пятая команда, под командованием «Юрича», должна была быть переброшена в Венесуэлу морем. Источник издания также сообщил, что за свои услуги по набору людей «Шаман» получил $14 тыс., которые на его счёт положил через банкомат неизвестный мужчина.

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По словам источника издания, в группу Миляева входили преимущественно лица, ранее имевшие украинское гражданство и принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе. К группе также присоединился гражданин Белоруссии Андрей Бакунович, который уже находился в Минске.

Вылет группы из Минска был назначен на 25 июля и должен был состояться по маршруту Стамбул — Гавана — Каракас. Как говорится в статье КП, за десять дней до этого на электронную почту Миляева пришли копии авиабилетов на рейс турецкой авиакомпании с вылетом из Минска 25 июля. По данным издания, билеты выглядели как приобретённые через интернет-сайт фирмы Must Go, зарегистрированной в Киеве. Однако на билетах были указаны реквизиты туристической компании Coral Travel.

«Но через офис «Турецких авиалиний» в Москве было установлено, что они приобретались… «в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории Украины, что следует из ответа московского представительства турецкой авиакомпании», — говорится в материале КП.

При бронировании была указана контактная информация в виде телефона, который является номером фирмы «Тревел Сет», расположенной в Киеве, добавляет издание. Указанная фирма и её директор, гражданка Украины Калюжная Нина Леонидовна, идентифицированы, отмечает КП. «Кроме того, установлено, что в цепочку приобретателей билетов была встроена под брендом Must Go украинская компания «Изи тревел Украйнс» (зарегистрирована в городе Львове)», — отмечается в материале «Комсомольской правды». Билеты для группы «Саныча» покупались тоже украинской фирмой «Эйр Лайф Логистик».

Пока группа «Шамана» готовилась к отъезду, их билеты в Стамбул были аннулированы и перебронированы на 30 июля, о чём указанные лица не знали, добавляет kp.ru. Пока группа направлялась из Москвы в Минск, бронь для большинства её членов была отменена и на 30-е число.

Источник издания уточняет, что на границе с Белоруссией россияне показали свои копии договоров с компанией «РН-Запад». При этом билеты нашлись у встречающей стороны — некоего гражданина Белоруссии Геннадия Компана, которые ему прислали с того же «адреса «Роснефти» и которые он распечатал на ближайшей к границе АЗС. После этого Компан довёз группу до Минска на двух микроавтобусах. Издание отмечает, что представленные договоры и печати оказались поддельными.

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По данным КП, размещением россиян в Минске занималась Лариса Николаевна Самарина, представившаяся «сотрудницей российского посольства в Стамбуле», а также «специалистом «Роснефти», что не соответствует действительности. Она также использовала виртуальный телефонный номер. Самарина забронировала для группы места в санатории «Белорусочка» с 24 по 29 июля, объяснив менеджеру, что размещает группу пассажиров перенесённого рейса, о чём те не знали.

25 июля «Шаману» всё-таки сообщили об отмене рейса и приказали уничтожить старые авиабилеты. Таким образом, отмечает источник издания, были уничтожены важные улики, способные указать на причастность к произошедшему украинских спецслужб. Также уточняется, что любые оплаты «кураторами» проводились исключительно наличными.

29 июля группа была задержана белорусскими спецслужбами, как отмечает kp.ru, отдельно задержали Андрея Бакуновича. Источник КП высказал мнение, что это «намекает на то, что у Минска был список «пассажиров» из Киева». В белорусских СМИ появилось сообщение о том, что 33 человека «не явились на рейс 25 июля», хотя, как было указано, бронирование было заранее отменено киевской фирмой.

Тогда же, уточняет КП, «Саныч» связался с Самариной, которая заявила, что «кураторы решают проблему», и призвала распустить группу.

Как отмечается в статье КП, сразу после задержания в посольство Украины в Минске были переданы списки задержанных, после чего 12 человек из группы «Шамана» были внесены в базу «Миротворца», где уже были указаны ещё 16 граждан. Источник «Комсомольской правды» предположил, что белорусские спецслужбы уже находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде группы.

Таким образом, отмечает издание, «украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект», в который вовлекли 180 граждан России. Материалы по спецоперации переданы в Следственный комитет, сообщает КП.

Как отметил в эфире телеканала «Россия 24» сотрудник компетентного ведомства, достоверно установлено, что 33 гражданина РФ, прибывшие в Белоруссию, были уверены, что в дальнейшем из Минска отправятся в Стамбул.

Сотрудник компетентного ведомства о задержании россиян в Белоруссии

«Организаторы данной акции находятся на территории Украины, об этом свидетельствуют бронирование билетов из Киева, перебронирование, отмена брони, приобретение виртуальных сим-карт, оплата этих покупок — всё происходило с территории Украины. Целью данной спецоперации украинских спецслужб, как мы полагаем, являлся вывод граждан России на территорию Белоруссии и формирование у белорусской стороны мнения о том, что прибыли они в Минск для участия в массовых беспорядках в период президентских выборов», — сказал сотрудник компетентного ведомства.