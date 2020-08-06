Лукашенко назвал условие выдачи задержанных россиян
- Reuters
«Никто никого не выдаёт, пока не установят вину, а сторона, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей, что этот убил этого, что стреляли и тому подобное», — сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
По его словам, у Белоруссии «есть международные соглашения с Россией и Украиной».
«Суть заключается в том, что генеральные прокуроры Украины, Беларуси и России, правоохранительные системы в контакте, они и работают... над тем, чтобы была чёткая картина», — отметил белорусский президент.
Ранее президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в республике граждан России.
Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами.
29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.