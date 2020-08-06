Лукашенко назвал условие выдачи задержанных россиян

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск никому не выдаст задержанных россиян, пока сторона, которая запрашивает выдачу, не докажет их вину.

«Никто никого не выдаёт, пока не установят вину, а сторона, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей, что этот убил этого, что стреляли и тому подобное», — сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, у Белоруссии «есть международные соглашения с Россией и Украиной».

«Суть заключается в том, что генеральные прокуроры Украины, Беларуси и России, правоохранительные системы в контакте, они и работают... над тем, чтобы была чёткая картина», — отметил белорусский президент.

Ранее президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в республике граждан России.

Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства в ситуации с задержанными россиянами.

29 июля государственное белорусское агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. 30 июля стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.