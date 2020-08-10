В Белоруссии проходят протесты после выборов

После завершения работы избирательных участков в Белоруссии начались протесты. Как сообщает Sputnik Беларусь, в центре Минска силовики начали применять водомёты для разгона протестующих. Также правоохранители начали активно применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ против демонстрантов.

Reuters

© Dmitry Brushko