В Белоруссии проходят протесты после выборов

Короткая ссылка
RT
После завершения работы избирательных участков в Белоруссии начались протесты. Как сообщает Sputnik Беларусь, в центре Минска силовики начали применять водомёты для разгона протестующих. Также правоохранители начали активно применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ против демонстрантов.
В Белоруссии проходят протесты после выборов
  • Reuters
  • © Dmitry Brushko
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 10 августа 2020

    Белорусская милиция заявила, что контролирует ситуацию на протестах.

  • Кадры корреспондента RT из Минска. Толпа протестующих теснит ОМОН.

  • Sputnik Беларусь сообщает о возведённых баррикадах в центре Минска.

  • В МВД республики сообщили, что у ведомства пока нет данных о пострадавших возле стелы в Минске, где, по данным СМИ, происходили активные протесты.

  • Вот такое видео снял наш корреспондент в Минске Константин Придыбайло.

  • 09 августа 2020

    При разгоне акции в Минске взрывают светошумовые гранаты. Замечены люди в крови, передаёт корреспондент Sputnik Беларусь.




  • Задержания также были и у площади Победы в Минске, где проходит несанкционированная акция, сообщает РИА Новости.

  • Правоохранители начали проводить задержания на площади Ленина в центре Витебска, сообщает Sputnik Беларусь. 

  • В крупных белорусских городах после закрытия избирательных участков начались протесты.

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить