В Белоруссии проходят протесты после выборов
- Reuters
- © Dmitry Brushko
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10 августа 2020
Белорусская милиция заявила, что контролирует ситуацию на протестах.
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Кадры корреспондента RT из Минска. Толпа протестующих теснит ОМОН.
Толпа протестующих теснит ОМОН на улице в Минске. Кадры нашего корра Константина Придыбайло pic.twitter.com/73HBrbWkf8— RT на русском (@RT_russian) August 9, 2020
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Sputnik Беларусь сообщает о возведённых баррикадах в центре Минска.
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В МВД республики сообщили, что у ведомства пока нет данных о пострадавших возле стелы в Минске, где, по данным СМИ, происходили активные протесты.
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Вот такое видео снял наш корреспондент в Минске Константин Придыбайло.
— Тебя ОМОН так?— RT на русском (@RT_russian) August 9, 2020
— Да.
— Ты что-то провоцировал?
— Нет, просто убегал.
Кадры нашего корреспондента Константина Придыбайло из Минска, где идут жёсткие стычки протестующих с полицией pic.twitter.com/EFVB1anV5P
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09 августа 2020
При разгоне акции в Минске взрывают светошумовые гранаты. Замечены люди в крови, передаёт корреспондент Sputnik Беларусь.
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Задержания также были и у площади Победы в Минске, где проходит несанкционированная акция, сообщает РИА Новости.
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Правоохранители начали проводить задержания на площади Ленина в центре Витебска, сообщает Sputnik Беларусь.
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В крупных белорусских городах после закрытия избирательных участков начались протесты.