«Выборы в стране состоялись»: как проходит голосование в Белоруссии

Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, в голосовании уже приняли участие более половины зарегистрированных избирателей, сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина. По её словам, к полудню барьер явки в 50% преодолели все регионы, кроме Минска. В ЦИК добавили, что голосование проходит спокойно.

Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, в голосовании по состоянию на 12:00 приняли участие более 50% избирателей. Об этом сообщила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.

Она добавила, что в целом выборы проходят спокойно, «пока тревожащих сведений не поступало».

«Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании», — подтвердила она.

По словам Ермошиной, барьер явки в 50% преодолели все регионы, кроме Минска. К полудню в Гомельской и Могилёвской областях на избирательные участки пришли более 60% избирателей.

«Сюда попадают и проценты, цифры досрочного голосования», — приводит БЕЛТА слова главы Центризбиркома.

При этом на участке в Москве, по данным на 11:00, явка превысила 70% с учётом досрочного голосования. В участковой избирательной комиссии №102, которая находится в российской столице, агентству сообщили, что в выборах здесь приняли участие уже 1436 человек. Проголосовать на данном участке могут как граждане Белоруссии, постоянно проживающие в Москве, так и те, кто в день выборов находится на территории России.

Международные наблюдатели также отметили высокую активность находящихся в Москве избирателей и сообщили о большой очереди вдоль улицы Маросейка, где находится здание посольства Белоруссии в России. В связи с угрозой распространения коронавируса сотрудники дипмиссии запускают в здание группы по несколько человек, после чего выдают избирателям маски и одноразовые ручки.

На президентских выборах также проголосовал действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко. Лидер страны посетил избирательный участок, расположенный в здании Государственного университета физической культуры в Минске.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал свой голос на выборах

В беседе с журналистами Александр Лукашенко заявил, что надеется на победу и будет ждать результатов.

«Я уже на данный момент ничего изменить не могу. Всё зависит от людей, которые придут на участки. Я же не первые выборы переживаю. Поэтому у меня есть определённый опыт. Я буду ждать результатов, как и все вы. Буду просто ждать», — сказал глава государства.

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Он также ответил на вопрос, собирается ли он в будущем баллотироваться на президентский пост в случае победы на нынешних выборах.

«Если буду жив-здоров, отвечу, буду ли я баллотироваться в дальнейшем. А что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен. Я надеюсь», — приводит БЕЛТА слова белорусского президента.

Помимо этого, Лукашенко рассказал, как будут строиться отношения с Москвой после выборов главы государства.

«Строиться отношения будут нормально. Вы это, наверное, из сухого сообщения пресс-служб (по итогам разговора президентов Белоруссии и РФ. — RT) заметили... Чётко было заявлено президентом России: «Мы будем строить с вами братские отношения», — напомнил он.

Тем временем в Минске в день выборов отмечены сбои в работе интернета. Как сообщает РИА Новости, до 9:00 сеть работала стабильно, однако позже начались неполадки, в том числе резкое падение скорости. На аналогичные проблемы пожаловались многие жители белорусской столицы.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что в минском офисе агентства Sputnik есть проблемы с интернетом.

«В нашем офисе @sputnikby в Минске лёг интернет. Ребята сидят на резервном. Не работают YouTube, Skype, почта, мессенджеры. Telegram пока держится, но с трудом. Фото и видео не загружаются в браузерах. Так — по всей Белоруссии. Всех с днём выборов», — написала она в своём Telegram-канале.

Выборы президента проходят в Белоруссии в воскресенье, 9 августа. На пост главы республики претендуют пять кандидатов: сопредседатель общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев, беспартийные Анна Канопацкая и Светлана Тихановская, действующий лидер Александр Лукашенко и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Кроме того, в бюллетенях есть графа «Против всех».

Избирательные участки открылись в 8:00 и продолжат работу до 20:00. Как сообщает БЕЛТА, для голосования организовано 5767 участков, в том числе 44 за рубежом.

Ранее в ЦИК сообщили, что за пять дней досрочного голосования на президентских выборах на участки пришли 41,7% избирателей. Наивысшую явку зафиксировали в Гомельской области — там проголосовали 54,44% от общего числа включённых в списки по региону.

Выборы в Белоруссии признаются состоявшимися в том случае, если в голосовании принимают участие более 50% граждан, внесённых в списки. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей, принявших участие в выборах.