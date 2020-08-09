Глава ЦИК Белоруссии отметила спокойную обстановку на выборах
- Reuters
Об этом она сообщила в эфире канала «Беларусь-1».
«Нам пока не поступало никаких тревожащих сведений», — приводит её слова РИА Новости.
Ермошина созванивалась с оперативной частью МВД, где ей сказали, что «всё спокойно», говорится в сообщении.
«Созданы все условия для того, чтобы голосовать», — подчеркнула она.
9 августа в Белоруссии открылось более 5,7 тыс. избирательных участков в рамках основного дня голосования на выборах президента страны.
Кандидатами зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.