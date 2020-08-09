В Белоруссии началось голосование на президентских выборах

В Белоруссии открылось более 5,7 тыс. избирательных участков для голосования на выборах президента страны, сообщили в белорусской Центральной избирательной комиссии.

«На выборах главы государства образовано 5767 участков для голосования, все они готовы принять избирателей», — приводит сообщение ТАСС.

Помимо этого, ещё 44 участка работают в 36 странах, в том числе в диппредставительствах Белоруссии в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Ожидается, что проголосовать на выборах смогут около 6,8 млн белорусских граждан.

Участки для голосования будут открыты с 08:00 до 20:00.

На пост главы государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, жена блогера Сергея Тихановского Светлана и председатель белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень.

Явка на досрочное голосование на выборах президента Белоруссии составила 32,24%.

Делегация Совета Федерации прибыла в Минск для наблюдения за проведением президентских выборов в Белоруссии.