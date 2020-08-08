Явка при досрочном голосовании на выборах в Белоруссии составила 32,24%
- РИА Новости
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ЦИК Белоруссии.
Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 26,45%, в Брестской области — 30,11%, Витебской — 30,86%, Гомельской — 42,72%, Гродненской — 30,02%, Минской — 29,09%, Могилёвской —37,88%.
Досрочное голосование на выборах президента проходит 4—8 августа. Основной день голосования — 9 августа.
Ранее сообщалось, что делегация Совета Федерации прибыла в Минск для наблюдения за проведением президентских выборов в Белоруссии.