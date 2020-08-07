«Выражена уверенность, что ситуация будет урегулирована»: Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян

Владимир Путин и Александр Лукашенко выразили уверенность, что инцидент с задержанием 33 россиян в Белоруссии будет урегулирован в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Москва также подчеркнула заинтересованность в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации. Ранее издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в спецслужбах указало, что задержание граждан РФ в Белоруссии является провокацией со стороны спецслужб Украины.

В пятницу, 7 августа, состоялся телефонный разговор между президентами России и Белоруссии. Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись мнениями в связи с задержанием белорусской стороной 33 российских граждан.

«Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — говорится в сообщении.

В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в сохранении стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии, а также в проведении в спокойной обстановке намеченных в республике на 9 августа президентских выборов.

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Главы государств также обсудили актуальные вопросы «дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений».

Как отмечается на сайте пресс-службы президента Белоруссии, в ходе разговора Путин и Лукашенко подчеркнули стремление сообща «самым серьёзным образом разобраться в данной ситуации».

«Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности», — говорится в сообщении.

Инцидент с задержанием россиян в Белоруссии

29 июля белорусское информагентство БЕЛТА сообщило о задержании под Минском 32 россиян и ещё одного на юге Белоруссии. Задержанные якобы являются бойцами «иностранной частной военной компании Вагнера». Позднее в ещё одном материале утверждалось, что в Белоруссию якобы прибыли более 200 человек «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ст. 13 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 293 УК Белоруссии (приготовление к массовым беспорядкам). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вместе с тем Минск передал Киеву список задержанных россиян для «проверки» на предмет их якобы возможного участия в боевых действиях в Донбассе и наличия украинского гражданства.

Вдобавок Александр Лукашенко обсудил инцидент с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян будет решаться с учётом подписанных Минском с Москвой и Киевом международных соглашений.

Белорусский лидер также пригласил в республику генеральных прокуроров России и Украины с целью разбирательства по ситуации.

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Между тем в Министерстве иностранных дел России, комментируя произошедшее, подчеркнули, что трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики. Во внешнеполитическом ведомстве также призвали Минск «прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций». Российские дипломаты отметили, что «попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает по меньшей мере недоумение».

31 июля Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совбеза. В ходе заседания состоялся обстоятельный разговор об инциденте. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, россияне находились в Белоруссии транзитом и не совершали никаких противоправных действий.

Вечером 6 августа издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило, что задержание 33 россиян в Белоруссии оказалось провокацией со стороны спецслужб Украины. Как отмечает КП, «комплексная проверка российских правоохранительных органов показывает, что решивших подзаработать на охране за рубежом просто использовали втёмную».

В издании подчеркнули, что в СБУ «умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России».

В kp.ru добавили, что материалы по спецоперации были переданы в Следственный комитет России.

Позднее в пресс-службе «Роснефти» указали, что бывший руководитель компании «РН-Запад» Сергей Рустамов, якобы предлагавший работу россиянам, уже в течение года не работает в Минске. По данным компании, мужчина постоянно проживает в Самаре и в течение последнего года из города не выезжал. Кроме того, подпись Рустамова, а также печать и реквизиты компании грубо подделаны, подчеркнули в компании.

«Никто из иных лиц, упомянутых в статье в связи с компанией, никогда в «Роснефти» не работал и не имел к ней никакого отношения», — констатировали в пресс-службе.