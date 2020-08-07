Путин и Лукашенко обсудили задержание в Белоруссии 33 россиян
- РИА Новости
Президенты выразили уверенность, что ситуация с задержанием россиян будет урегулирована в духе взаимопонимания.
«Подчёркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что лидеры обсудили актуальные вопросы развития «братских российско-белорусских отношений».
В конце июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян, которых подозревают в подготовке массовых беспорядков.
В МИД России эту ситуацию назвали спектаклем. Как отметили в министерстве, вина задержанных не доказана и они должны вернуться на родину.
6 августа Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генеральных прокуроров России и Украины с целью разобраться в ситуации с задержанными россиянами.
Он заявлял, что Белоруссия никому не выдаст задержанных, пока сторона, которая запрашивает выдачу, не докажет их вину.