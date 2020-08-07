Путин и Лукашенко обсудили задержание в Белоруссии 33 россиян

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с белорусским президентом Александром Лукашенко, в ходе которого главы государств обменялись мнениями по ситуации с задержанием в Белоруссии 33 россиян. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Президенты выразили уверенность, что ситуация с задержанием россиян будет урегулирована в духе взаимопонимания.

«Подчёркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что лидеры обсудили актуальные вопросы развития «братских российско-белорусских отношений».

В конце июля стало известно о задержании в Белоруссии 33 россиян, которых подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В МИД России эту ситуацию назвали спектаклем. Как отметили в министерстве, вина задержанных не доказана и они должны вернуться на родину.

6 августа Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генеральных прокуроров России и Украины с целью разобраться в ситуации с задержанными россиянами.

Он заявлял, что Белоруссия никому не выдаст задержанных, пока сторона, которая запрашивает выдачу, не докажет их вину.