Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко, во время которого он, в частности, отметил, что Москва всегда будет ближайшим союзником Минска.

«Александр Григорьевич политик многоопытный, выборы проводит не первый раз. Прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные», — написала Захарова в Facebook.

По её словам, под отношениями народов двух стран лежит «прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия».

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Ранее Лукашенко в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии.

При этом белорусский лидер отметил, что задержанные ранее россияне дали показания, что специально были направлены в Белоруссию, а заявления о том, что они летели в Стамбул, Лукашенко назвал враньём и легендой.

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина, которым белорусские правоохранительные органы вменяют подготовку к массовым беспорядкам. Российская сторона отвергает эти обвинения.