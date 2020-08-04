Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне дали показания, что специально были направлены в Белоруссию.

«Эти люди дали показания, что были отправлены специально в Белоруссию. Команда была ждать», — сказал Лукашенко в ходе обращения к парламенту и народу.

Он назвал «враньём» и «легендой» заявления о том, что граждане России летели в Стамбул.

29 июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Минск подозревает их в подготовке массовых беспорядков.

В Кремле заявили, что задержанные не совершали противоправных действий и имели все необходимые документы. В российском МИД указали послу Белоруссии Владимиру Семашко на безосновательность задержания российских граждан.

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв после беседы с задержанными сообщил, что «25 июля все они должны были вылететь из аэропорта Минска в Стамбул, после чего — в третью страну», а конечным пунктом назначения являлось одно из государств в Латиноамериканском регионе.

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