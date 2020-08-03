МИД России указал на безосновательность задержания россиян в Белоруссии

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В российском МИД указали послу Белоруссии в России Владимиру Семашко на безосновательность задержания россиян на белорусской территории.
МИД России указал на безосновательность задержания россиян в Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершённый под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами», — указывается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более Белоруссии.

29 июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее стало известно, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что задержанные в Белоруссии россияне не совершали противоправных действий и имели все необходимые документы.

По его словам, у них были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия.

В свою очередь, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия открыта для взаимодействия с Россией в ситуации с задержанием группы россиян.

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