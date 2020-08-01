Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия открыта для взаимодействия с Россией в ситуации с задержанием группы россиян. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, стороны «не решат вопрос, перекрикивая друг друга в СМИ».

«Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда», — заявил он.

Также он заявил, что следствие по делу россиян ведёт Следственный комитет Белоруссии, а оперативное сопровождение осуществляют КГБ и милиция.

«Подключайте людей, если вам нужно, оперативников. Работайте аккуратно. Но правда должна быть предъявлена обществу», — сказал он.

Лукашенко призвал аккуратно обращаться с задержанными россиянами. По его словам, «они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жёсткие меры».

29 июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что задержанные в Белоруссии россияне не совершали противоправных действий и имели все необходимые документы.

По его словам, у задержанных были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия.