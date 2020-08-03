Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.

Он отметил, что во время беседы задержанные «выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями».

Плетнёв подчеркнул, что «каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд».

Дипломат сообщил, что «25 июля все они должны были вылететь из аэропорта Минска в Стамбул, после чего в третью страну», а конечным пунктом назначения «являлось одно из государств в латиноамериканском регионе».

29 июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что задержанные в Белоруссии россияне не совершали противоправных действий и имели все необходимые документы.

По его словам, у задержанных были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия.

В свою очередь, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия открыта для взаимодействия с Россией в ситуации с задержанием группы россиян.

Позднее председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что в отношении 33 задержанных россиян избрана «мера пресечения в виде заключения под стражу».