Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
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Он отметил, что во время беседы задержанные «выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями».
Плетнёв подчеркнул, что «каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд».
Дипломат сообщил, что «25 июля все они должны были вылететь из аэропорта Минска в Стамбул, после чего в третью страну», а конечным пунктом назначения «являлось одно из государств в латиноамериканском регионе».
29 июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что задержанные в Белоруссии россияне не совершали противоправных действий и имели все необходимые документы.
По его словам, у задержанных были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия.
В свою очередь, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия открыта для взаимодействия с Россией в ситуации с задержанием группы россиян.
Позднее председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что в отношении 33 задержанных россиян избрана «мера пресечения в виде заключения под стражу».