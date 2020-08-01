В СК Белоруссии назвали меру пресечения для задержанных россиян

Председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич сообщил, что в отношении 33 задержанных россиян избрана «мера пресечения в виде заключения под стражу».

«Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбуждённого 29 июля по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к массовым беспорядкам)», — цитирует БЕЛТА Носкевича.

Он сообщил, что «подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина России и они задержаны».

«31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявил председатель белорусского СК.

29 июля агентство БЕЛТА сообщило о задержании в Белоруссии 33 россиян. Позднее стало известно, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что задержанные в Белоруссии россияне не совершали противоправных действий и имели все необходимые документы.

По его словам, у задержанных были билеты в Стамбул, они являются сотрудниками частного охранного предприятия.

В свою очередь, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия открыта для взаимодействия с Россией в ситуации с задержанием группы россиян.