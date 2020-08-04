Лукашенко: Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии
- РИА Новости
«Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России», — отметил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что это «непреодолимый фактор».
«Это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами (Россия. — RT) поменяла на партнёрские», — заявил он.
В июне Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске заявил, что белорусская земля останется родной для русского человека, и отметил, что Белоруссия «никуда не собирается».