Лукашенко: Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии.
Лукашенко: Россия всегда будет ближайшим союзником Белоруссии
  • РИА Новости

«Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России», — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что это «непреодолимый фактор».

«Это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами (Россия. — RT) поменяла на партнёрские», — заявил он.

В июне Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске заявил, что белорусская земля останется родной для русского человека, и отметил, что Белоруссия «никуда не собирается».

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