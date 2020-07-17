Лукашенко сообщил Мишустину, что Белоруссия «никуда не собирается»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске заявил, что белорусская земля останется родной для русского человека, и отметил, что Белоруссия «никуда не собирается».
Лукашенко сообщил Мишустину, что Белоруссия «никуда не собирается»
  • РИА Новости

«Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина. И останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что народы разберутся и без политиков, как им жить.

«Но хотелось бы, чтобы и мы при этом процессе присутствовали», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что союзные отношения двух стран должны строиться на равноправной основе.

Ранее Лукашенко в преддверии выборов главы государства выразил мнение, что судьба страны должна определяться исключительно её гражданами.

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