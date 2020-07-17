Лукашенко сообщил Мишустину, что Белоруссия «никуда не собирается»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске заявил, что белорусская земля останется родной для русского человека, и отметил, что Белоруссия «никуда не собирается».

«Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина. И останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что народы разберутся и без политиков, как им жить.

«Но хотелось бы, чтобы и мы при этом процессе присутствовали», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что союзные отношения двух стран должны строиться на равноправной основе.

Ранее Лукашенко в преддверии выборов главы государства выразил мнение, что судьба страны должна определяться исключительно её гражданами.