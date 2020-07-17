Лукашенко сообщил Мишустину, что Белоруссия «никуда не собирается»
- РИА Новости
«Что касается наших отношений, вы должны знать, что мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина. И останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим», — приводит БЕЛТА его слова.
Он отметил, что народы разберутся и без политиков, как им жить.
«Но хотелось бы, чтобы и мы при этом процессе присутствовали», — добавил белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что союзные отношения двух стран должны строиться на равноправной основе.
Ранее Лукашенко в преддверии выборов главы государства выразил мнение, что судьба страны должна определяться исключительно её гражданами.